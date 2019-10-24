Нигерия лишь спустя два года вернула IAAF полученные по ошибке деньги

Министр молодёжи и спорта Нигерии Санди Дэр сообщил, что ситуация с возвратом средств Международной ассоциации легкоатлетических федераций близка к завершению. В 2017 году IAAF по ошибке перечислила Федерации лёгкой атлетики Нигерии $ 134 тыс.

В 2018 году министерство спорта Нигерии выразило готовность вернуть половину суммы, но перевод так и не был совершён. В мае 2019 года IAAF обязала нигерийскую сторону в течение двух недель выплатить всю сумму, пригрозив дисквалификацией. Однако перевод был совершён только вчера, 23 октября.

«Я одобрил выделение средств для IAAF, которые были ошибочно зачислены Федерации лёгкой атлетики Нигерии. Через несколько дней деньги должны поступить на счёт IAAF. Репутация Нигерии восстановлена», — написал министр в своём «твиттере».