Олимпийский чемпион Бахтияр Ахмедов проведёт мастер-класс в Нефтеюганске

Борцы из 14 стан примут участие в XVI международном турнире по вольной борьбе на призы вице-президента ФСБР Владимира Семёнова в Нефтеюганске, который пройдёт 25-27 октября. Об этом сообщает официальный сайт Всероссийской федерации борьбы России.
Самым именитым участником гран-при станет победитель Олимпийский игр в Рио-де-Жанейро — 2016 Сослан Рамонов. В Нефтеюганске также поборются призёр чемпионата мира — 2019 Алихан Жабраилов, победитель Евроигр-2015 Александр Богомоев, призёр ЧМ-2017 Алан Гогаев, призер чемпионатов Европы Исраил Касумов и венгерский тяжеловес, многократный призер чемпионатов Европы Даниэль Лигетти.
Одной из традиций турнира на призы Владимира Семёнова являются мастер-классы олимпийских чемпионов для юных борцов. В этом году урок борьбы проведёт Бахтияр Ахмедов, получивший золотую медаль Олимпийских игр — 2008 в супертяжёлом весе после перепроверки допинг-проб.
В рамках турнира также состоится чествование героев недавнего чемпионата мира — победителя Заурбека Сидакова и бронзового призёра Артура Найфонова.
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