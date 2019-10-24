Исинбаева обеспокоена влиянием «пустых» девушек на молодёжь
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила обеспокоенность в связи с тем, что знаменитым спортсменам не удаётся оказать должное влияние на подрастающее поколение.
«На встречах мы, олимпийские чемпионы, люди добившиеся мирового признания и уважения, часто обсуждаем: почему мы не являемся лидерами мнений, почему мы — не так называемые инфлюэнсеры? И почему таковыми являются девушки, большинство из которых «пустые» внутри, имеющие искусственную внешность? И почему-то именно они оказывают большее влияние на молодёжь?» — написала Исинбаева в своём «инстаграме».
Елена также является трёхкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы. В 2016 году она завершила карьеру.
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