Исинбаева обеспокоена влиянием «пустых» девушек на молодёжь

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева выразила обеспокоенность в связи с тем, что знаменитым спортсменам не удаётся оказать должное влияние на подрастающее поколение.

«На встречах мы, олимпийские чемпионы, люди добившиеся мирового признания и уважения, часто обсуждаем: почему мы не являемся лидерами мнений, почему мы — не так называемые инфлюэнсеры? И почему таковыми являются девушки, большинство из которых «пустые» внутри, имеющие искусственную внешность? И почему-то именно они оказывают большее влияние на молодёжь?» — написала Исинбаева в своём «инстаграме».

Елена также является трёхкратной чемпионкой мира, чемпионкой Европы. В 2016 году она завершила карьеру.