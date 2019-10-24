Чен: я не хотел почувствовать себя Элтоном Джоном

Американский фигурист, чемпион мира Натан Чен прокомментировал тот факт, что в произвольной программе он катается под музыку из фильма про британского музыканта Элтона Джона «Рокетмен».
«Почувствовать себя Элтоном Джоном? Не думаю, что это возможно, но и задачи такой не было. Вряд ли кто-то вообще может быть таким же, как Элтон Джон — он слишком уникален. Но когда речь идёт о музыке, это всегда оставляет за исполнителем право интерпретировать её по-своему.
Если вы посмотрите фильм «Рокетмен», несложно заметить, что авторы фильма не слишком задавались целью как-то вообще интерпретировать музыкальный материал. Он там просто звучит. Это я к тому, что любую музыку каждый волен трактовать так, как её слышит. Мари-Франс, как мне кажется, прекрасно справилась с задачей», — цитирует Чена «Р-Спорт».
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