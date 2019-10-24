Российские фигуристы более суток летели в Канаду. Их допрашивали о наркотиках

Члены сборной России по фигурному катанию испытали серьёзные проблемы в ходе перелёта из Москвы в Келоуну (Канаду). Напомним, в эти выходные там состоится второй этап Гран-при Skate Canada.



Сообщается, что вместо двух пересадок рейс, на котором летели спортсмены, совершил три. На борту присутствовали Александра Трусова, Андрей Лазукин, Серафима Саханович, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Бетина Попова, Сергей Мозгов, Софья Евдокимова и Егор Базин.



«Мы добирались больше суток, слушать шутки Мозгова больше 24 часов – это просто невыносимо. Я чуть не сошла с ума. Это правда было очень тяжело. Мы почему-то каким-то образом опоздали на наш пересадочный рейс уже в Канаде. Прилетели в Калгари нормально, без проблем, нам говорят забирать багаж, а багаж не приезжает.



Получили эти чемоданы, понимаем, что 15 минут остаётся, мы бежим на регистрацию, на регистрации очередь, мы вперед этой очереди. «Извините, мы все опаздываем». Становимся, а нам говорят: «Да-да, всё хорошо, но вы уже не успели». Мы такие: «Но как? Ещё же есть время». «Не-не-не, даже не пытайтесь». Мы такие: «Да ладно? Как так-то?» Побежали наверх, говорим им позвонить, что мы всё успеем, они говорят нам бежать туда, мы побежали в другую сторону, потом обратно. Нас можно было под музыку Бенни Хилла выпускать, мы бы бегали туда-сюда с чемоданами.



На паспортном контроле меня спрашивают: «А вы везёте каннабис?» Я такая: «Куда, зачем, почему? Вроде бы нет. Вы что-то обо мне знаете, чего не знаю я?» То есть какой-то странный у нас был досмотр. И потом вот это вот всё», – цитирует Бетину Sport24.