Призёр ЧМ назвал странным отсутствие наказания для уличённых в допинге лыжников

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, шведский лыжник Калле Хальфварссон выразил недовольство тем, что казахстанец Алексей Полторанин, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв до сих пор не получили наказаний за применение кровяного допинга.
По итогам рейда полиции на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде были задержаны пятеро спортсменов, уличённых в употреблении допинга. Однако только австрийцы Доминик Бальдауф и Макс Хауке получили дисквалификации.
«Кажется, очень сложно остановить тех, кто мошенничал. Им нужно больше доказательств? Это странно, но в то же время я не удивлён», — приводит слова Хальфварссона Expressen.
Калле поддержал его соотечественник Виктор Торн: «Не понимаю, почему решение принимают так долго? Это что, настолько сложно? Нужно просто их дисквалифицировать».
- 24 октября 2019
-
15:28
-
14:54
-
14:45
-
14:32
-
13:42
-
13:16
-
13:13
-
11:54
-
10:48
-
10:10
-
09:41
-
09:22
-
09:11
-
01:00
-
00:37
-
00:30
- 23 октября 2019
-
23:33
-
23:09
-
22:26
-
21:44
-
20:32
-
20:13
-
19:44
-
19:32
-
19:06
-
19:06
-
18:26
-
18:11
-
17:55
-
17:25
-
16:35
-
16:03
-
15:43
-
15:20
-
14:59