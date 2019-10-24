Призёр ЧМ назвал странным отсутствие наказания для уличённых в допинге лыжников

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, шведский лыжник Калле Хальфварссон выразил недовольство тем, что казахстанец Алексей Полторанин, а также эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв до сих пор не получили наказаний за применение кровяного допинга.

По итогам рейда полиции на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде были задержаны пятеро спортсменов, уличённых в употреблении допинга. Однако только австрийцы Доминик Бальдауф и Макс Хауке получили дисквалификации.

«Кажется, очень сложно остановить тех, кто мошенничал. Им нужно больше доказательств? Это странно, но в то же время я не удивлён», — приводит слова Хальфварссона Expressen.

Калле поддержал его соотечественник Виктор Торн: «Не понимаю, почему решение принимают так долго? Это что, настолько сложно? Нужно просто их дисквалифицировать».