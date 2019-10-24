Вяльбе — о целях на сезон: кто-то хочет выиграть Тур де Ски, кто-то — Кубок мира

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о целях своих подопечных на сезон-2019/20.
«Задачи на сезон ставятся с учётом амбиций и уровня мастерства спортсменов. Кто-то намеревается выиграть Тур де Ски, другие мечтают о победе в общем зачёте Кубка мира, некоторым будет достаточно попасть в первую шестёрку. Могу только сказать, что цели стоят высокие, но реальные.
У мужчин, безусловно, снова ожидаю российско-норвежского противостояния. Только наши ребята сейчас способны на равных сражаться с представителями страны фьордов. Что касается женщин, то здесь круг фаворитов гораздо шире. Очень хороши молодые шведки, я об этом постоянно говорю. У Норвегии нет такой длинной «скамейки» и за спиной Терезе Йохауг фактически начинается пропасть», — приводит слова Вяльбе сайт Олимпийского комитета России.
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