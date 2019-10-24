Тренер рассказал, как сборная России по пляжному футболу будет готовиться к ЧМ

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв рассказал о подготовке команды к чемпионату мира в Парагвае. Соревнования пройдут с 21 ноября по 1 декабря.



«Прежде всего, нельзя забывать о Межконтинентальном кубке в Дубае, на который мы отправимся 1 ноября. Там же пройдёт трёхдневный сбор. 5 ноября играем первый матч против Египта. Мы, конечно, закладывались на такой тяжёлый график. Поэтому состав на этот турнир будет экспериментальный. Тем не менее постараемся хорошо выступить и, самое главное, проверить тех футболистов, которые находятся в ближайшем резерве. После турнира возвращаемся в Москву и с 12 ноября в Новогорске начинаем полноценную подготовку к чемпионату мира.

А 14-го вылетаем в Асунсьон. Хозяева нас сразу предупредили, что в конце ноября ожидается невыносимая жара. Тот факт, что первые два матча мы сыграем в 16:00, создаёт дополнительные трудности при подготовке к турниру. Это мы, конечно, учитываем. Инфраструктура и какие-то другие организационные моменты на время турнира отойдут на второй план. Прежде всего мы должны думать об игре и о том, как максимально успешно выступить на чемпионате мира», — цитирует Лихачёва «RT на русском».

Тренер также оценил прозвище национальной команды — «Наши парни».



«Мне нравится, что нас не разделяют с национальной сборной, и мы чувствуем себя единым целым с остальными командами. Так и должно быть. Мы работаем с одной целью: развивать футбол, стратегия «Наши парни» здорово в этом нам помогает. И потом, мы же обычные парни, которые так же играют в своих дворах», — сказал Лихачёв.