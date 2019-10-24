Стал известен состав сборной России на Межконтинентальный кубок—2019

Тренерский штаб мужской сборной России по пляжному футболу объявил состав команды, который будет готовиться к Межконтинентальному кубку—2019. В заявке числится один дебютант — Артём Волошин, выступающий за «Крылья Советов», сообщает BSRussia.



Состав сборной выглядит следующим образом:



Вратари: Максим Чужков («Кристалл»), Денис Пархоменко («Спартак»);



Полевые игроки: Николай Крышанов, Виктор Крышанов, Остап Фёдоров, Борис Никоноров (все — «Локомотив»), Андрей Новиков, Владимир Раскин, Алексей Павленко (все — «Спартак»), Владислав Жариков («Кристалл»), Артём Волошин («Крылья Советов»), Андрей Андреев («Дельта»).



Межконтинентальный кубок—2019 пройдёт в Дубае (ОАЭ) в период с 5 по 9 ноября. Действующим победителем соревнований является сборная Ирана. В прошлогоднем финале они обыграли команду России со счётом 4:2.