Зуева: Трусовой нужно привить хореографию — пока ей интересны только прыжки

Известный тренер, постановщик и хореограф Марина Зуева считает похожими стили катания российской фигуристки Александры Трусовой и американца Нэйтана Чена.



«Есть ощущение, что Трусовой больше интересны прыжки. Её тренерам предстоит большая работа, чтобы привить любовь к движениям. Она уже большая молодец, настоящий лидер. Полюбив хореографию, она только станет ещё сильнее.



Для меня было большое счастье, когда я увидела, что Натан полюбил двигаться, танцевать, почувствовал своё тело, начал работать над скольжением. Он добавил к сложным прыжках яркую хореографию. Привить эту любовь можно, нужно правильно донести свои мысли до спортсмена.

Сейчас Нэйтан разносторонний фигурист. Мне удалось привить ему любовь к исполнению движений. Раньше он любил только прыгать. А теперь видно, что ему нравится работа над катанием, движениями под музыку.



Он хорошо чувствует образ, у него необычные программы, он по-разному их катает, с разным имиджем. В этом и была моя основная цель при работе с Ченом. Открыла ему глаза на другую сторону фигурного катания», – цитирует Зуеву БИЗНЕС Online.