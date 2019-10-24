Зуева: Трусовой нужно привить хореографию — пока ей интересны только прыжки

Известный тренер, постановщик и хореограф Марина Зуева считает похожими стили катания российской фигуристки Александры Трусовой и американца Нэйтана Чена.
«Есть ощущение, что Трусовой больше интересны прыжки. Её тренерам предстоит большая работа, чтобы привить любовь к движениям. Она уже большая молодец, настоящий лидер. Полюбив хореографию, она только станет ещё сильнее.
Для меня было большое счастье, когда я увидела, что Натан полюбил двигаться, танцевать, почувствовал своё тело, начал работать над скольжением. Он добавил к сложным прыжках яркую хореографию. Привить эту любовь можно, нужно правильно донести свои мысли до спортсмена.
Сейчас Нэйтан разносторонний фигурист. Мне удалось привить ему любовь к исполнению движений. Раньше он любил только прыгать. А теперь видно, что ему нравится работа над катанием, движениями под музыку.
Он хорошо чувствует образ, у него необычные программы, он по-разному их катает, с разным имиджем. В этом и была моя основная цель при работе с Ченом. Открыла ему глаза на другую сторону фигурного катания», – цитирует Зуеву БИЗНЕС Online.
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