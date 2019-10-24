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Российские фигуристы Попова и Мозгов пропустят первую тренировку на Skate Canada

Российские фигуристы Попова и Мозгов пропустят первую тренировку на Skate Canada
Другие / Фигурное катание 0

Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов пропустят первую официальную тренировку на этапе Гран-при в Канаде из-за опоздания на самолёт.

«Из-за тяжёлого перелёта больше суток прошло в таком шоковом состоянии. Мы завтра пропускаем утреннюю тренировку. Мы пойдём на дневную, когда уже выспимся и будем полностью готовы всё показать», — приводит слова Поповой Sport24.

Напомним, члены сборной России по фигурному катанию испытали серьёзные проблемы в ходе перелёта из Москвы в Келоуну (Канаду).

Вместо двух пересадок рейс, на котором летели спортсмены, совершил три. На борту присутствовали Александра Трусова, Андрей Лазукин, Серафима Саханович, Александра Бойкова, Дмитрий Козловский, Бетина Попова, Сергей Мозгов, Софья Евдокимова и Егор Базин.

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Источник: Sport24

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