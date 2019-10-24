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Сборная России по мини-футболу обыграла боснийцев в квалификации ЧМ-2020

Сборная России по мини-футболу обыграла боснийцев в квалификации ЧМ-2020
Другие / Мини-футбол 0

Сборная России по мини-футболу одержала вторую победу подряд в квалификации чемпионата мира, который пройдёт в 2020 году. Российские футболисты взяли верх над командой Боснии и Герцеговины со счётом 4:2.

В составе россиян голами отметились Артём Антошкин, Руслан Кудзиев, Янар Асадов и Валерий Дёмин. Следующим соперником подопечных Сергея Скоровича станет сборная Хорватии. Встреча состоится 26 октября.

В стартовом матче квалификации сборная России обыграла команду Швеции – 7:3. Две лучшие команды каждой группы выходят в элитный раунд турнира. Матчи группы 7 проходят в Дубровнике (Хорватия).

Мини-футбол. Чемпионат мира — 2020. Квалификация. Основной раунд
Группа 7. Второй тур

Россия — Босния и Герциговина — 4:2 (2:0).
Голы: Антошкин, 15; Кудзиев, 19; Асадов, 30; Дёмин, 34 — Иванкович, 23; Галич, 36.

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