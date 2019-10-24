Сборная России по мини-футболу обыграла боснийцев в квалификации ЧМ-2020

Сборная России по мини-футболу одержала вторую победу подряд в квалификации чемпионата мира, который пройдёт в 2020 году. Российские футболисты взяли верх над командой Боснии и Герцеговины со счётом 4:2.



В составе россиян голами отметились Артём Антошкин, Руслан Кудзиев, Янар Асадов и Валерий Дёмин. Следующим соперником подопечных Сергея Скоровича станет сборная Хорватии. Встреча состоится 26 октября.



В стартовом матче квалификации сборная России обыграла команду Швеции – 7:3. Две лучшие команды каждой группы выходят в элитный раунд турнира. Матчи группы 7 проходят в Дубровнике (Хорватия).



Мини-футбол. Чемпионат мира — 2020. Квалификация. Основной раунд

Группа 7. Второй тур



Россия — Босния и Герциговина — 4:2 (2:0).

Голы: Антошкин, 15; Кудзиев, 19; Асадов, 30; Дёмин, 34 — Иванкович, 23; Галич, 36.