Фигуристка Попова: правила сильно нас зажимают. Столько дурацких ограничений!

Российская фигуристка Бетина Попова, выступающая в паре с Сергеем Мозговым в танцах на льду, поделилась мнением о проблемах правил современного фигурного катания.



«Правила сильно нас зажимают. Столько дурацких ограничений! Руку выше головы не подними, осевую не пересекай. Что произойдет страшного, если её пересечь? Все резко станут лучше кататься? Нет.



Посмотрите, какими были танцы лет 10–15 назад: программы были разнотипные, каждая пара работала в своём стиле, постоянно придумывались какие-то креативные элементы, люди постоянно находились в поиске.



Сейчас все работают над лёгкостью. Чем более воздушно будет выглядеть твой прокат, тем лучше. Раньше, если ты сделал что-то прикольное и крутое, это ценилось, сейчас – чем проще и воздушнее, тем лучше. Это, конечно, очень печально», — приводит слова Поповой Sport24.