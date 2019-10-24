Российские шахматисты сыграли вничью с датчанами на старте командного ЧЕ

Шахматисты сборной России сыграли вничью с командой Дании в стартовом матче чемпионата Европы. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).
У россиян победу одержали Дмитрий Андрейкин и Даниил Дубов. Они переиграли Мадса Андерсена и Йонаса Бьерре. Кирилл Алексеенко уступил Суне Бергу Хансену, а Максим Матлаков проиграл Йесперу Тибо.
В женском турнире сборная России одержала победу над командой Израиля. Победу в своих партиях одержали Екатерина Лагно, Ольга Гиря и Валентина Гунина. Они были сильнее Марсель Ефроимски, Михаль Лаав и Анжелики Нестеровской соответственно. Александра Горячкина сыграла вничью с Юлией Швайгер.
Турнир проводится по швейцарской системе в девять туров. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.
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