Зуева: текущие правила делают артистичных фигуристов неконкурентоспособными

Известный тренер, постановщик и хореограф Марина Зуева сказала, что ей нравится идея разделить фигурное катание на техническое и артистическое, с двумя разными комплектами медалей.

«Это хорошая идея. Наверное, правильная. Технически фигурное катание в последнее время развивалось стремительными темпами. Но сложнейшие прыжки в четыре оборота физически может исполнить ограниченное число фигуристов. Текущие правила делают других фигуристов, очень талантливых, со способностью к скольжению, выражению, презентации программы, неконкурентоспособными. Поэтому, если такую инициативу поддержат, не удивлюсь», — приводит слова Зуевой «Спорт Бизнес Online».



С этого сезона Зуева работает с российской спортивной парой Евгения Тарасова/Владимир Морозов.