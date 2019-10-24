Гербольдт назвала учениц Тутберидзе маленькими монстрами

Чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров 2008 года Катарина Гербольдт рассказала о своём отношении к доминированию группы Этери Тутберидзе и возможности введения возрастного ценза.

«Поднять возрастной ценз? Думаю, это никому в мире не выгодно, кроме четырех стран, у которых нет таких спортсменок. В России их, наоборот, полно. Зачем нам поднимать этот вопрос, если мы выигрываем?

Этери Тутберидзе пользуется благами системы. Берет девочек и учит их. Это же и есть работа тренера. Не важно в каком возрасте, твоя задача воспитать лучших.

Протестую ли я в душе, когда учениц Тутберидзе называют роботами? Наверное, нет, не протестую. Они – маленькие монстры. С одной стороны, это здорово. Любой был бы не против, чтобы у него были такие же спортсмены. Я не знаю ни одного такого тренера. Осуждают их те, у кого это не получается. Всем надо стремиться быть не хуже», — приводит слова Гербольдт «Спорт День за Днём».