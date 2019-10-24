Бегун с надписью «Иисус спасает» перенёс сердечный приступ. Его спас Хесус

Специалист по работе с клиентами из Миннеаполиса (США) Тайлер Мун в начале октября пережил приступ во время забега на 10 миль. Перед стартом он сделал пророческую надпись на своём бибе.
«Первоначально на нагруднике было просто написано моё имя. Но мне пришла в голову мысль — наверное, это было божье послание и знак судьбы, — и я изменил её на «Иисус спасает», чтобы другие бегуны или кто-то из зрителей обратили на это внимание», — приводит слова Муна FOX News.
Во время забега у Тайлера неожиданно остановилось сердце. Но, к счастью, рядом с ним бежал врач Хесус Буэно (Хесус в переводе с испанского — Иисус. — Прим. «Чемпионата»), который оказал ему экстренную помощь до приезда машины скорой помощи.
Фото доступно на странице M Didaskalos в «Твиттере».
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