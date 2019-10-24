Конькобежец Кулижников рассказал, как поступил с подаренным в Кремле автомобилем

Рекордсмен мира на дистанции 500 метров конькобежец Павел Кулижников рассказал, как поступил с автомобилем, который ему подарили в Кремле за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.



«Как поступил с машиной, подаренной в Кремле? У меня до этого была машина. Ту я продал с чистой совестью. Заслужили? Мнения разделяются. Я честен перед собой. На альтернативных стартах сбегал по третьему времени Игр. Машину продал, получил деньги, строю дом.



Мне не нравится жить в квартире. Соседи, вот это всё… А тут выходишь — всё свое, много места, всегда есть чем заняться. Будет у меня своя шашлычная зона, свой гараж, своя территория. Вышел — кофе попил, кухня опять же большая. У нас прораб — родственник моей девушки, мы всем довольны. Моя зона — гараж, моя комната, ванная, комната отдыха, а остальное Татьяна делает как хочет», — цитирует Кулижникова РИА «Новости».



Напомним, ряд ведущих российских спортсменов не были допущены до участия в Олимпийских играх 2018 года, которые проходили в Южной Корее. Для них в России были организованы альтернативные соревнования, победителям которых вручили машины.

Призёр Олимпиады в Сочи Фаткулина продаёт автомобиль, подаренный в Кремле