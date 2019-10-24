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Конькобежец Кулижников рассказал, как поступил с подаренным в Кремле автомобилем

Конькобежец Кулижников рассказал, как поступил с подаренным в Кремле автомобилем
Другие / Конькобежный спорт 0

Рекордсмен мира на дистанции 500 метров конькобежец Павел Кулижников рассказал, как поступил с автомобилем, который ему подарили в Кремле за победу на альтернативных всероссийских соревнованиях в 2018 году.

«Как поступил с машиной, подаренной в Кремле? У меня до этого была машина. Ту я продал с чистой совестью. Заслужили? Мнения разделяются. Я честен перед собой. На альтернативных стартах сбегал по третьему времени Игр. Машину продал, получил деньги, строю дом.

Мне не нравится жить в квартире. Соседи, вот это всё… А тут выходишь — всё свое, много места, всегда есть чем заняться. Будет у меня своя шашлычная зона, свой гараж, своя территория. Вышел — кофе попил, кухня опять же большая. У нас прораб — родственник моей девушки, мы всем довольны. Моя зона — гараж, моя комната, ванная, комната отдыха, а остальное Татьяна делает как хочет», — цитирует Кулижникова РИА «Новости».

Напомним, ряд ведущих российских спортсменов не были допущены до участия в Олимпийских играх 2018 года, которые проходили в Южной Корее. Для них в России были организованы альтернативные соревнования, победителям которых вручили машины.

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