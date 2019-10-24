Трусова заявила 4 четверных прыжка в произвольной программе на Skate Canada

Российская фигуристка Александра Трусова заявила четыре четверных прыжка в произвольной программе на этапе Гран-при Skate Canada, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев.



15-летняя спортсменка выполнит четыре четверных прыжка — сальхов, лутц, тулуп в каскаде с тройным тулупом и тулуп в каскаде с тройным сальховом. Аналогичную программу она показала на предсезонном турнире Japan Open. Тогда за выступление судьи поставили ей 160,53 балла (97,51 — за технику).

Skate Canada, который будет проходить с 25 по 28 октября в Келоуне (Канада), станет для Трусовой первым этапом Гран-при среди взрослых.

В прошедшем сезоне 15-летняя спортсменка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, стала победительницей двух этапов юниорского Гран-при и серебряным призёром чемпионата России.