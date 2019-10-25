Сборная России по гандболу обыграла Испанию в товарищеском матче

Гандболисты сборной России нанесли поражение команде Испании в матче Турнира четырёх наций. Поединок прошёл в Сан-Хуане (Аргентина).

Российская команда взяла верх над соперником со счётом 32:28. В заключительном поединке турнира подопечные Эдуарда Кокшарова встретятся с Польшей.

Ранее сборная России проиграла команде Аргентине со счётом 22:24.

Напомним, российские гандболисты готовятся к январскому чемпионату Европы–2020. ЧЕ, который станет главным стартом для национальной команды, пройдёт с 9 по 26 января в Австрии, Норвегии и Швеции. На предварительном этапе сборная России встретится с командами Дании, Венгрии и Исландии.

Мужчины. Гандбол. Турнир четырёх наций. Сан-Хуан, Аргентина

Россия — Испания — 32:28 (21:15).