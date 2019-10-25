Сборная России по гандболу обыграла Испанию в товарищеском матче
Гандболисты сборной России нанесли поражение команде Испании в матче Турнира четырёх наций. Поединок прошёл в Сан-Хуане (Аргентина).
Российская команда взяла верх над соперником со счётом 32:28. В заключительном поединке турнира подопечные Эдуарда Кокшарова встретятся с Польшей.
Ранее сборная России проиграла команде Аргентине со счётом 22:24.
Напомним, российские гандболисты готовятся к январскому чемпионату Европы–2020. ЧЕ, который станет главным стартом для национальной команды, пройдёт с 9 по 26 января в Австрии, Норвегии и Швеции. На предварительном этапе сборная России встретится с командами Дании, Венгрии и Исландии.
Мужчины. Гандбол. Турнир четырёх наций. Сан-Хуан, Аргентина
Россия — Испания — 32:28 (21:15).
- 25 октября 2019
-
09:15
-
00:06
- 24 октября 2019
-
23:48
-
22:56
-
22:22
-
21:22
-
20:57
-
20:18
-
20:14
-
20:02
-
18:33
-
17:55
-
17:20
-
16:38
-
16:20
-
15:28
-
14:54
-
14:45
-
14:32
-
13:42
-
13:16
-
13:13
-
11:54
-
10:48
-
10:10
-
09:41
-
09:22
-
09:11
-
01:00
-
00:37
-
00:30
- 23 октября 2019
-
23:33
-
23:09
-
22:26
-
21:44
Партнерский контент