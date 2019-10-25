Гандболистка Бобровникова: иногда не понимаешь, какое число, день недели

Гандболистка «Ростова-Дон» Владлена Бобровникова прокомментировала успешный старт команды в Суперлиге. Клуб из Ростова-на-Дону одержал восемь побед в восьми матчах чемпионата России.

«График бешеный – это правда. Честно говоря, иногда не понимаешь, какое число, день недели, в каком городе находишься. У нас то чемпионат России, то Лига чемпионов, то сборная – перелётов и переездов набралось немало. А ноябрь вообще получится несладким. Будут матчи чемпионата России с сильными командами, игры Лиги чемпионов, а потом финальный этап подготовки к чемпионату мира. Но мы заранее знаем, что нам предстоит, и настраиваемся на матчи. А задача у нас всегда одна – побеждать в каждой игре.

К сожалению, в Лиге чемпионов на выезде мы потерпели поражение от «Эсбьерга», и эмоции были не из приятных. Мы разбирали эту игру, а кроме того, я несколько раз её самостоятельно пересматривала. Мы будем тщательно готовиться к этому матчу, жду, что сама игра будет как шахматы – то соперник сделает свой ход, то мы. Это будет тактическое противостояние, мы точно заготовим свои ходы. Очень надеюсь, что ошибок, которые мы совершали в Дании, на своей площадке не будет и дома мы не допустим поражения, а, напротив, добьёмся победы", – цитирует Бобровникову официальный сайт Федерации гандбола России.