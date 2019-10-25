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Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Skate Canada

Трусова и Медведева узнали стартовые номера на Skate Canada
Другие / Фигурное катание 0

Сегодня, 25 октября, в Келоуне (Канада) стартует второй этап Гран-при по фигурному катанию — Skate Canada. Стал известен порядок выхода на лёд спортсменов в короткой программе.

Россию в соревнованиях одиночниц представят Серафима Саханович, Александра Трусова и Евгения Медведева. Саханович будет выступать первой, Трусова — восьмой, а Медведева — 10-й, сообщает официальный сайт ISU.

У мужчин четвёртым на лёд выйдет Андрей Лазукин. В соревнованиях спортивных пар Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выступят пятыми, Евгения Тарасова и Владимир Морозов — седьмыми.

В турнире танцевальных дуэтов Россию представят две пары: Софья Евдокимова/Егор Базин (четвёртый стартовый номер) и Бетина Попова/Сергей Мозгов (пятый).

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