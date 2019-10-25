Медведева: устала, что я то против Загитовой, то против Трусовой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призустала от того, что её постоянно противопоставляют другим фигуристкам. По словам 19-летней спортсменки, она бросает вызов самой себе.
«Люди почему-то всегда воспринимают кто-то против кого-то, что-то против кого-то. Я против себя, давайте так. Подустала от этого всего, что Медведева против кого-то: «Медведева против Загитовой», «Медведева против Трусовой».
Давайте Медведева против Медведевой. Это то, чем я сейчас занимаюсь. Бросаю вызов самой себе. Это изучение четверного прыжка, построить такое тело, которого у меня ещё никогда в жизни не было. Чтобы я смотрела на себя в зеркало, и любила саму себя, чтобы я нравилась себе. Это действительно очень сложно. Это очень большая работа. И в процессе этой работы у меня нет времени думать, что я против кого-то, потому что я смотрю в зеркало и работаю против этого человека», — заявила Медведева в интервью Первому каналу.
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