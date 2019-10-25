Тренер связал завершение карьеры швейцарской лыжницы с возвращением Йохауг

Петер фон Аллмен, тренер швейцарской лыжницы Натали фон Зибенталь, прокомментировал решение подопечной завершить спортивную карьеру в 26 лет. По его словам, возвращение после дисквалификации за допинг норвежки Терезе Йохауг негативно сказалось на Натали.

«Возвращение Йохауг изменило лыжные гонки. Она с первого же метра демонстрирует высочайшую скорость. Её темп сказывался на всех участницах. Натали не могла справиться со скоростью Йохауг, поэтому у неё начались проблемы. Негативные результаты сказались на её мотивации и радости от лыжных гонок», — приводит слова тренера Dagbladet.

На зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане (Южная Корея) швейцарка заняла шестое место в скиатлоне и гонке на 10 км свободным стилем. В минувшем розыгрыше Кубка мира её лучшим результатом стало восьмое место в гонке на 10 км на этапе в Тоблахе.

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