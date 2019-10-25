Медведева: все мы люди и иногда съедаем кусок пиццы на ночь

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём питании.

«Особенного себе ничего не готовлю. Поэтому у меня на завтрак обычно хлебцы и хумус – мне хватает. В течение дня энергия пополняется. Я всё-таки довольно много еды беру с собой на тренировки. Во время тренировки я пью всякие восстанавливающие вещи, изотоники. Спортивное питание тоже употребляется, так что всего хватает.



Если я не завтракаю, значит, что-то идёт не так. Когда я катаюсь, тренируюсь с нагрузкой на голодный желудок, мне физически плохо становится. Я практически всю еду, которую ем, сама делаю. Строгих ограничений нет, всё зависит от сезона, от того, что я вообще хочу в этой жизни. Поэтому сейчас я себя ограничиваю. Сейчас подготовка к сезону, и у меня задача максимально привести себя в форму. Поскольку я сладкоежка, приходится ограничивать себя в сладком на данный момент, но это не всегда бывает.



Всегда думаю о том, что из еды взять с собой: какой план на день, какие цели на тренировке, что я буду делать в зале. Ем я, можно сказать, по часам и по тому, что именно мне назначил диетолог. Моё фигурное катание без определённого подхода не сможет существовать. Да, я, естественно, тоже человек, у меня бывают и объедания и что-то запретное я съедаю. Но в основном я стараюсь очень следить за тем, что ем.



Морепродукты сейчас ем, потому что протеин в банке – это, конечно, хорошо, но нужно набирать и чего-то натурального. От бобов и варёного гороха я не в восторге. Я не пытаюсь представлять из себя идеального человека, да и не хочу, наверное. Знаю, что нет идеальных людей. Все мы люди и иногда съедаем кусок пиццы на ночь», – сказала Медведева в сюжете Первого канала.

Евгения выступит на этапе Гран-при Skate Canada, который стартует в Келоуне сегодня, 25 октября.

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