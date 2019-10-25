Медведева рассказала, почему канадский тренер Орсер понимает её, как никто

Российская фигуристка Евгения Медведева, которая тренируется в Канаде, заявила, что её тренер Брайан Орсер понимает её, как никто другой, когда она обращается к нему по любым вопросам.

«У меня есть прекрасные наставники, к которым я всегда могу обратиться и за помощью, и за поддержкой. Если мне тяжело или что-то меня тревожит, я могу запросто пойти к Брайану Орсеру, закрыть дверь и высказать всё, что у меня в душе. Не только по спорту, но и личное тоже, конечно же. Одно от другого очень сильно зависит.

Когда что-то в жизни происходит, это сразу отражается на льду. Брайан видит и спрашивает: «Что случилось?». Тут уже от меня зависит, хочу я об этом говорить или нет. В основном хочу. Всегда Брайану рассказываю, если что-то не так.

Спортсмен спортсмена понимает. Брайан является двукратным серебряным олимпийский призёром, поэтому он меня, как никто, понимает», — заявила 19-летняя Медведева в интервью Первому каналу.