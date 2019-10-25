Перспективная кенийская легкоатлетка уличена в применении допинга

18-летняя кенийская бегунья Анджела Мунгути временно отстранена от участия в соревнованиях за применение запрещённых препаратов, сообщает The Star. Она входила в состав сборной Кении на юношеских Олимпийских играх в Аргентине, а на юношеских Африканских играх завоевала серебро в беге на 800 м.

В допинг-пробе Мунгути был обнаружен норандростерон.

В начале октябре в применении анаболических стероидов был уличён кенийский бегун Винсент Кипсегечи Ятор. Он стал 42-м кенийским спортсменом, в настоящее время отстранённым за применение допинга. Затем в использовании допинга был обвинён кениец Филипп Кимутаи.

На минувшей неделе было объявлено об обнаружении допинга в пробе чемпиона Африки в беге на 10 000 м Берехану Цегу из Эфиопии.