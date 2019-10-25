В РФС уверены, что Россия сыграет в финале домашнего ЧМ-2021 по пляжному футболу

Член комитета по разновидностям футбола Российского футбольного союза (РФС) Сергей Анохин уверен, что чемпионат мира по пляжному футболу в 2021 году пройдёт в Москве на высоком уровне и станет примером для других организаторов.

«Турнир пройдёт на Фестивальной площади спорткомплекса «Лужники». Возможно, нам надо будет искать ещё одну арену в этом районе Москвы, но пока вопрос не обсуждался с представителями ФИФА.

Я уверен, что мы проведём ЧМ-2021 на высоком уровне и станем примером для других организаторов, а наша сборная сыграет в решающем матче», — цитируют Анохина «Известия».

Россия впервые примет чемпионат мира по пляжному футболу. В 2019 году турнир состоится в Парагвае с 21 ноября по 1 декабря. Сборная России — двукратный чемпион мира (2011, 2013). Действующим обладателем титула является сборная Бразилии.