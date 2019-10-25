Ханю: я боролся с образом сильного Чена, но теперь всё по-другому

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю выразил мнение, что его нельзя сравнивать с американцем Натаном Ченом, поскольку они являются разноплановыми фигуристами.
«Я следил за выступлением Натана на первом этапе Гран-при. Я боролся с образом сильного Чена, которого не смог победить на чемпионате мира. Было ощущение, что я сражался против иллюзии.
Раньше я спешил, считал, что мне надо включить четверной лутц в программу. Однако сейчас чуть-чуть успокоился. Когда смотрел выступление Натана, понял, что он фигурист другого типа. А мне важно оставаться самим собой и кататься так, как я хочу. Верю, что у меня есть свой козырь, которого нет у него. Этим следует воспользоваться в полной мере", — цитирует Ханю Olympic Channel.
- 25 октября 2019
-
15:42
-
15:00
-
14:28
-
14:25
-
14:08
-
12:25
-
11:47
-
11:22
-
11:07
-
10:30
-
10:06
-
09:58
-
09:15
-
00:06
- 24 октября 2019
-
23:48
-
22:56
-
22:22
-
21:22
-
20:57
-
20:18
-
20:14
-
20:02
-
18:33
-
17:55
-
17:20
-
16:38
-
16:20
-
15:28
-
14:54
-
14:45
-
14:32
-
13:42
-
13:16
-
13:13
-
11:54