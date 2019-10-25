Ханю: я боролся с образом сильного Чена, но теперь всё по-другому

Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании японец Юдзуру Ханю выразил мнение, что его нельзя сравнивать с американцем Натаном Ченом, поскольку они являются разноплановыми фигуристами.

«Я следил за выступлением Натана на первом этапе Гран-при. Я боролся с образом сильного Чена, которого не смог победить на чемпионате мира. Было ощущение, что я сражался против иллюзии.

Раньше я спешил, считал, что мне надо включить четверной лутц в программу. Однако сейчас чуть-чуть успокоился. Когда смотрел выступление Натана, понял, что он фигурист другого типа. А мне важно оставаться самим собой и кататься так, как я хочу. Верю, что у меня есть свой козырь, которого нет у него. Этим следует воспользоваться в полной мере", — цитирует Ханю Olympic Channel.