Россиянка Шувалова выиграла юниорский чемпионат мира по шахматам

Российская шахматистка Полина Шувалова одержала победу на чемпионате мира среди юниоров до 20 лет. Соревнования прошли в Нью-Дели (Индия).
В 11 турах Шувалова набрала 9,5 очка. Другая россиянка Елизавета Соложенкина (8) заняла второе место. Третьей стала Мобина Алинасаб (9) из Ирана.
Для Шуваловой это уже второе подряд удачное выступление в Индии. Она приняла участие в первенстве мира среди юношей и девушек в возрасте до 14, 16 и 18 лет, который в начале октября состоялся в Мумбаи. На этих соревнованиях Россия выиграла три золотые медали из шести возможных, а Шувалова победила в категории до 18 лет.
В мужском турнире первое место занял украинец Евгений Штембуляк. Лучшим среди россиян оказался Володар Мурзин, ставший 10-м.
В столице Индии Россию представили 11 шахматистов.
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