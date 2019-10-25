Нагорный: Медведева – весёлая, эмоциональная и позитивная

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный заявил, что знаком с российской фигуристкой Евгенией Медведевой. Также он рассказал, как относится к возможному отстранению России от Олимпиады 2020 года.
«Я это уже один раз пережил – перед Рио. Когда мы летели в Бразилию и не знали, будем ли выступать. Многие даже готовились сразу вернуться обратно. Но в итоге всё сложилось нормально.
Да и перед Пхёнчханом. Мы провожали туда фигуристок, Алину Загитову и Женю Медведеву. Не знали, как всё сложится. А девочки завоевали золото и серебро! И наши хоккеисты добились победы. Все ведь знают, что за сборная выиграла. Не Германия, не Китай. А Россия. Надо надеяться на лучшее. Задача спортсменов – не отвлекаться ни на что, просто продолжать тренироваться и работать.
Я знаком больше с Женей, чем с Алиной. Она очень весёлая! Эмоциональная, позитивная. Общаться с ней – одно удовольствие! Всегда приятно поговорить, и никогда не будет ситуации, что чувствуешь себя неловко», – цитирует Нагорного «Советский спорт».
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