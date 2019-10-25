Министр спорта Колобков отметил большой рывок в развитии скалолазания в России

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в последние годы в стране произошёл большой рывок в развитии скалолазания благодаря включению в олимпийскую программу.
Сегодня, 25 октября, Колобков провёл рабочую встречу с президентом Федерации скалолазания России Дмитрием Бычковым.
«Скалолазание — вид спорта новый для олимпийской программы, хотя в России очень популярный. Есть определённые сложности для развития, потому что требуется специализированное оборудование и комплексы, но за последние несколько лет произошёл достаточно большой рывок.
Повлияло включение скалолазания в олимпийскую программу. Этот вид спорта включён на два ближайших олимпийских цикла — в Токио-2020 и Париже-2024. Надеемся также, что он будет включён в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе», — приводит слова Колобкова пресс-служба Министерства спорта России.
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