Министр спорта Колобков отметил большой рывок в развитии скалолазания в России

Министр спорта России Павел Колобков заявил, что в последние годы в стране произошёл большой рывок в развитии скалолазания благодаря включению в олимпийскую программу.

Сегодня, 25 октября, Колобков провёл рабочую встречу с президентом Федерации скалолазания России Дмитрием Бычковым.

«Скалолазание — вид спорта новый для олимпийской программы, хотя в России очень популярный. Есть определённые сложности для развития, потому что требуется специализированное оборудование и комплексы, но за последние несколько лет произошёл достаточно большой рывок.

Повлияло включение скалолазания в олимпийскую программу. Этот вид спорта включён на два ближайших олимпийских цикла — в Токио-2020 и Париже-2024. Надеемся также, что он будет включён в программу Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе», — приводит слова Колобкова пресс-служба Министерства спорта России.