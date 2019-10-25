Американскую легкоатлетку дисквалифицировали за выступление в хиджабе

Американская бегунья Александрия Абукарам дисквалифицирована после финиша на школьных соревнованиях из-за того, что она выступала в хиджабе.

16-летняя Абукарам выступила на дистанции 5 км. Как сообщает CNN, американка нарушила правила экипировки.

«Это кошмар. Я соревнуюсь, а потом узнаю, что меня дисквалифицировали. Почему мне надо жертвовать своей религией ради бега или какого-то другого увлечения?» – заявила Абукарам.

Ранее спортсменка на протяжении двух лет выступала на соревнованиях, но её никто не предупреждал, что ношение хиджаба является нарушением правил.

В Спортивной ассоциации школ Огайо отметили, что на участие в соревнованиях с религиозными головными уборами необходимо специальное разрешение. Абукарам его не предоставила.