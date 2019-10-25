Американскую легкоатлетку дисквалифицировали за выступление в хиджабе
Американская бегунья Александрия Абукарам дисквалифицирована после финиша на школьных соревнованиях из-за того, что она выступала в хиджабе.
16-летняя Абукарам выступила на дистанции 5 км. Как сообщает CNN, американка нарушила правила экипировки.
«Это кошмар. Я соревнуюсь, а потом узнаю, что меня дисквалифицировали. Почему мне надо жертвовать своей религией ради бега или какого-то другого увлечения?» – заявила Абукарам.
Ранее спортсменка на протяжении двух лет выступала на соревнованиях, но её никто не предупреждал, что ношение хиджаба является нарушением правил.
В Спортивной ассоциации школ Огайо отметили, что на участие в соревнованиях с религиозными головными уборами необходимо специальное разрешение. Абукарам его не предоставила.
- 25 октября 2019
-
16:53
-
16:36
-
15:57
-
15:42
-
15:00
-
14:28
-
14:25
-
14:08
-
12:25
-
11:47
-
11:22
-
11:07
-
10:30
-
10:06
-
09:58
-
09:15
-
00:06
- 24 октября 2019
-
23:48
-
22:56
-
22:22
-
21:22
-
20:57
-
20:18
-
20:14
-
20:02
-
18:33
-
17:55
-
17:20
-
16:38
-
16:20
-
15:28
-
14:54
-
14:45
-
14:32
-
13:42
Партнерский контент