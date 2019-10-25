Мишина: Лазукин четверной лутц делает стабильнее, чем тройной аксель

В мужском одиночном катании на втором этапе серии Гран-при Skate Canada Россию будет представлять Андрей Лазукин. Тренер группы, в которой тренируется санкт-петербургский фигурист, Татьяна Мишина рассказала, чего не хватает ему для дальнейшего прогресса.

«На последних стартах Андрея не хватало на всю программу. Действительно, талантливый фигурист, хорошие данные, тренируется хорошо. Но не хватает стабильности, не может показать всего, что умеет.

Четверной лутц, который сейчас у всех ассоциируется со Щербаковой, он делает лучше и стабильнее, чем тройной аксель. И тулуп четверной на первом этапе Кубка Санкт-Петербурга практически сделал, а аксель тройной – нет. Ему трудно, но решить эту проблему можно только через работу. Будем болеть за него в Канаде», — приводит слова Мишиной «Спорт день за днём».

Лазукин также является молодым человеком Елизаветы Туктамышевой, коронным прыжком которой как раз является тройной аксель.