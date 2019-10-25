Четырёхкратный чемпион СССР выступил против четверных прыжков в 15 лет

Четырёхкратный чемпион СССР, постановщик ледовых шоу Валерий Мешков считает, что юные российские фигуристки, покоряющие мир сложностью прыжков, не смогут повторить эти элементы через несколько лет.
«Честно говоря, я противник этого омоложения фигурного катания. 14-16 лет – это всё-таки ещё детское катание, женское начинается с 17. В этом возрасте спортсменка совсем по-другому смотрится, навыки её катания более сбалансированы. То, что они делают сейчас, уже через несколько лет уйдёт из их арсенала. Эти девочки сами же не смогут повторить свои прыжки», — приводит слова Мешкова «Собеседник».
В этом сезоне во взрослом фигурном катании дебютируют две 15-летние ученицы Этери Тутберидзе, исполняющие четверные прыжки. Анна Щербакова прыгнула два лутца на этапе Гран-при в США. Алексадра Трусова, в произвольной программе которой четыре четверных, выступит на стартующем сегодня Гран-при Канады.
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