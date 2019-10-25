Замглавы РУСАДА: изменившие базу данных подставили Колобкова и президента России

Замглавы РУСАДА Маргарита Пахноцкая прокомментировала удаление данных московской антидопинговой лаборатории, которые следовало направить в ВАДА.
«Год назад, когда речь шла о реабилитации РУСАДА, наш министр спорта гарантировал предоставить подлинную базу данных. Без существенных изменений. Теперь ВАДА обвиняет Россию именно в этом: база данных была существенно изменена.
Из тех спортсменов, чьи данные были сфальсифицированы в базе данных, 90 процентов больше не являются активными. Если учесть, из какого времени берутся эти данные. Начиная с 2012 года и, возможно, до конца 2015 года.
Как были сфальсифицированы данные? Их убрали. Стёрли с компьютера. РУСАДА не имеет к этому никакого отношения. Это понимает ВАДА, понимают все международные организации, федерации, МОК и другие.
Тот, кто это сделал, должно быть, очень смел. Я не знаю, какие мотивы были у этого человека, ведь он или несколько человек подставили не только министра спорта, но и президента России. Потому что оба: и министр, и президент — заверили, что будут в диалоге и всё откроют, так как хотят справиться с кризисом.
Кто бы это мог быть? Мы можем только догадываться. Но ситуация абсурдная, даже если предположить, что это были российские чиновники. Многие из спортсменов, о которых идёт речь, уже не активны, но сегодня имеют высокие посты. Я думаю, что наказание должно быть строгим и публичным», — приводит слова Пахноцкой DW.
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