Сборная России обыграла Австрию на командном чемпионате Европы по шахматам

Шахматисты сборной России обыграли команду Австрии в матче второго тура командного чемпионата Европы. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).



В сборной России победу одержали Никита Витюгов и Кирилл Алексеенко. Вничью со своими соперниками сыграли Даниил Дубов и Дмитрий Андрейкин.



Напомним, в первом туре соревнований российские шахматисты вничью сыграли с командой Дании — 2:2.



В женском турнире сборная России, одержавшая победу над командой Израиля в первом туре, во втором сыграет со второй командой Грузии.



Турнир проводится по швейцарской системе в девять туров. Контроль времени на соревнованиях: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.