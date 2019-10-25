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Сборная России обыграла Австрию на командном чемпионате Европы по шахматам

Сборная России обыграла Австрию на командном чемпионате Европы по шахматам
Другие / Шахматы 0

Шахматисты сборной России обыграли команду Австрии в матче второго тура командного чемпионата Европы. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).

В сборной России победу одержали Никита Витюгов и Кирилл Алексеенко. Вничью со своими соперниками сыграли Даниил Дубов и Дмитрий Андрейкин.

Напомним, в первом туре соревнований российские шахматисты вничью сыграли с командой Дании — 2:2.

В женском турнире сборная России, одержавшая победу над командой Израиля в первом туре, во втором сыграет со второй командой Грузии.

Турнир проводится по швейцарской системе в девять туров. Контроль времени на соревнованиях: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

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