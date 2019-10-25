Зиничев: «Динамо» должно серьёзно готовиться к игре с «Уралочкой» в ЛЧ

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев прокомментировал итоги жеребьёвки Лиги чемпионов. Волейболистки «Динамо» сыграют в группе Е с «Уралочкой-НТМК», французскими «Каннами» и болгарской «Марицей».

«Всё познаётся в сравнении. Если будем сравнивать результаты жеребьёвки прошлого и позапрошлого годов, то я не скажу, что нынешняя жеребьёвка опечалила нас. Хотя если смотреть на жизнь реально и вспоминать наш последний матч с „Уралочкой“ в чемпионате России, вывод напрашивается сам собой. Ничто не приходит легко, ничто не проходит само по себе. Мы должны со всей серьёзностью готовиться к матчам с „Уралочкой“ в Лиге чемпионов, как и с другими соперниками.

По моей оценке, быть недовольными результатами этой жеребьёвки нам просто нельзя. Я воспринял их с оптимизмом», — приводит слова Зиничева РИА «Новости».

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов пройдёт с 19 по 21 ноября.