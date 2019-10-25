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Российские шахматистки обыграли грузинок на командном чемпионате Европы

Российские шахматистки обыграли грузинок на командном чемпионате Европы
Другие / Шахматы 0

Шахматистки сборной России обыграли вторую команду Грузии в матче второго тура командного чемпионата Европы. Соревнования проходят в Батуми (Грузия).

У россиянок победу одержали Александра Горячкина и Алина Кашлинская, которые победили Нино Бациашвили и Софио Гветадзе соответственно. Екатерина Лагно сыграла вничью с Нино Хомерики, а Валентина Гунина уступила Сопико Хухашвили.

Напомним, в первом туре соревнований девушки обыграли сборную Израиля. Ранее в мужском турнире представители сборной России обыграли команду из Австрии.

Турнир проводится по швейцарской системе в девять туров. Контроль времени: 90 минут на 40 ходов + 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого.

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