Загитова рассказала, как расслабляется после тренировок

Чемпионка Олимпийских игр — 2018, мира и Европы по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, как расслабляется после тяжёлых тренировок.

«Рисование помогает мне расслабиться после тяжёлых тренировок», — написала Загитова на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Алины Загитовой.

Загитова стартует в серии Гран-при с третьего этапа — Internationaux de France, который пройдёт во Франции с 1 по 3 ноября. Вторым этапом Алины станет NHK Trophy, запланированный в Саппоро (Япония) с 22 по 24 ноября.

В сезоне-2019/20 короткая программа Загитовой поставлена на песню Ясмин Леви Me Voy, а в произвольной фигуристка предстаёт в образе Клеопатры. В отличие от подруг по группе Этери Тутберидзе, Алина не исполняет четверные прыжки.