Красильников и Стояновский признаны командой года в пляжном волейболе

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский признаны лучшей командой 2019 года в пляжном волейболе, сообщается на официальной странице Всероссийской федерации волейбола в «Инстаграме». Вручение наград проходит на гала-вечере Европейской конфедерации волейбола в Софии.
В 2019 году Красильников и Стояновский впервые в истории выиграли два крупнейших турнира по пляжному волейболу: сначала стали чемпионами мира, а затем победителями финального этапа Мирового тура по пляжному волейболу.
Любопытно, что оба раза в решающих матчах россияне встречались с немецкой парой Клеменс Виклер и Юлиус Толе. При этом в финале Мирового тура, в отличие от чемпионата мира, россиянам удалось сыграть и с возглавляющими мировой рейтинг норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сорумом.
Фото доступно в «Инстаграме» ВФВ.
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