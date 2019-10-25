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Красильников и Стояновский признаны командой года в пляжном волейболе

Красильников и Стояновский признаны командой года в пляжном волейболе
Другие / Волейбол 0

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский признаны лучшей командой 2019 года в пляжном волейболе, сообщается на официальной странице Всероссийской федерации волейбола в «Инстаграме». Вручение наград проходит на гала-вечере Европейской конфедерации волейбола в Софии.

В 2019 году Красильников и Стояновский впервые в истории выиграли два крупнейших турнира по пляжному волейболу: сначала стали чемпионами мира, а затем победителями финального этапа Мирового тура по пляжному волейболу.

Любопытно, что оба раза в решающих матчах россияне встречались с немецкой парой Клеменс Виклер и Юлиус Толе. При этом в финале Мирового тура, в отличие от чемпионата мира, россиянам удалось сыграть и с возглавляющими мировой рейтинг норвежцами Андерсом Молом и Кристианом Сорумом.

Фото доступно в «Инстаграме» ВФВ.

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