Фигуристы Ильиных и Соловьёв намекнули на возвращение в спорт

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Елена Ильиных и Дмитрий Соловьёв устроили интересную переписку в сети «Инстаграм», из которой можно сделать вывод, что оба фигуриста готовятся к возвращению в большой спорт.



На призыв одного из подписчиков возобновить карьеру Ильиных ответила: «Мы серьёзно думаем над этим».



Отвечая на прямой вопрос о возвращении в спорт, Елена ответила: «Нет ничего невозможного. Правда, Дим?». «Правда, Лен», — ответил Соловьёв в «сторис» на своей странице в «Инстаграме».



24-летняя Ильиных не выступала в официальных соревнованиях с ноября 2017-го. В начале года стало известно об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла эту информацию. 30-летний Соловьёв в последний раз выходил на лёд на официальных соревнованиях в 2018 году.



Интересно, что Ильиных и Соловьёв никогда не выступали вместе. Олимпийское золото Сочи-2014 Елена выиграла в дуэте с Никитой Кацалаповым, а Соловьёв — с Екатериной Бобровой.

Фигуристка-чемпионка станет балетной примой. А почему сразу не депутатом? Елена Ильиных украсит собой высокое искусство балета, сыграв в постановке своего молодого человека императрицу. Как там пела Аллегрова?