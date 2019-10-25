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Фигуристы Ильиных и Соловьёв намекнули на возвращение в спорт

Фигуристы Ильиных и Соловьёв намекнули на возвращение в спорт
Другие / Фигурное катание 0

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию Елена Ильиных и Дмитрий Соловьёв устроили интересную переписку в сети «Инстаграм», из которой можно сделать вывод, что оба фигуриста готовятся к возвращению в большой спорт.

На призыв одного из подписчиков возобновить карьеру Ильиных ответила: «Мы серьёзно думаем над этим».

Отвечая на прямой вопрос о возвращении в спорт, Елена ответила: «Нет ничего невозможного. Правда, Дим?». «Правда, Лен», — ответил Соловьёв в «сторис» на своей странице в «Инстаграме».

24-летняя Ильиных не выступала в официальных соревнованиях с ноября 2017-го. В начале года стало известно об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла эту информацию. 30-летний Соловьёв в последний раз выходил на лёд на официальных соревнованиях в 2018 году.

Интересно, что Ильиных и Соловьёв никогда не выступали вместе. Олимпийское золото Сочи-2014 Елена выиграла в дуэте с Никитой Кацалаповым, а Соловьёв — с Екатериной Бобровой.

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