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Попова и Мозгов — шестые после ритмического танца на Skate Сanada

Попова и Мозгов — шестые после ритмического танца на Skate Сanada
Другие / Фигурное катание 0

Российские танцевальные дуэты не вошли в число трёх лучших по итогам ритмического танца на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Сanada.

Лидерство после первого вида программы захватили американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью. Менее одного балла уступают им канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье. На третьем месте располагаются американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер.

Лучший российский дуэт Бетина Попова/Сергей Мозгов – на шестой позиции.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Сanada
Танцы. Ритмический танец

1. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 83,21.
2. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 82,58.
3. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) – 79,52…
6. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 71,44…
9. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 67,20.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 2-й этап, Келоуна, Канада
Танцы на льду. Ритм-танец
25 октября 2019, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
США
83.21
2
Канада
82.58
3
США
79.52
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