Попова и Мозгов — шестые после ритмического танца на Skate Сanada

Российские танцевальные дуэты не вошли в число трёх лучших по итогам ритмического танца на втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Сanada.

Лидерство после первого вида программы захватили американцы Мэдисон Хуббелл и Закари Донохью. Менее одного балла уступают им канадцы Пайпер Джиллс и Поль Пуарье. На третьем месте располагаются американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бейкер.

Лучший российский дуэт Бетина Попова/Сергей Мозгов – на шестой позиции.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Сanada

Танцы. Ритмический танец

1. Мэдисон Хуббелл/Закари Донохью (США) – 83,21.

2. Пайпер Джиллс/Поль Пуарье (Канада) – 82,58.

3. Кейтлин Гавайек/Жан-Люк Бейкер (США) – 79,52…

6. Бетина Попова/Сергей Мозгов (Россия) – 71,44…

9. Софья Евдокимова/Егор Базин (Россия) – 67,20.