Премьер-министр Австралии поработал «водоносом» на матче по крикету

Забавным поступком отличился премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Во время игры в крикет между командой Prime Minister’s XI и сборной Шри Ланки он лично разносил игрокам воду. Такой жест оценили многие пользователи социальных сетей.

Фото доступно в «твиттере» Cricket Huddle.

Напомним, действующим чемпионом мира по крикету является сборная Англии. В решающем матче британцы оказались сильнее сборной Новой Зеландии.

Интересно, что Елена Здоровецкая, мать известного российского блогера Виталия Здоровецкого, прославившегося сумасшедшими розыгрышами людей, выбежала на поле во время решающего матча Кубка мира по крикету. Сам Виталий ранее выбегал в на поле в финале чемпионата мира по футболу в Бразилии, а его девушка Кинсли Волански отметилась аналогичным поступком на финале футбольной Лиги чемпионов — 2019.



Ранее стало известно, что Министерство спорта России отказалось признавать крикет видом спорта.