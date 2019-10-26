Медведева упала в короткой программе на Skate Canada. Видео

Двукратная чемпионка мира и Европы, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, российская фигуристка Евгения Медведева, занимает шестое место после короткой программы на втором этапе Гран-при Skate Canada.

Медведева не справилась с прокатом, став единственной из 12 участниц, кто получил снижение оценки на 1 балл за падении. Евгения не сумела приземлить тройной лутц. Также с помаркой был исполнен двойной аксель.

За своё выступление Медведева набрала 62,89 балла, лишь благодаря оценке за компоненты (третьей среди всех участниц) опередив соотечественницу Серафиму Саханович на 0,26 балла.

После короткой программы Медведева отстаёт от лидера, японки Рики Кихиры, почти на 19 баллов. Соотечественнице Александре Трусовой, которая идёт на третьем месте, Евгения уступила более 11 баллов.

Произвольную программу фигуристки покажут 26 октября.

Видео короткой программы Медведевой доступно на сайте Первого канала.