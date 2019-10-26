Успешный дебют Трусовой в короткой программе на взрослом Гран-при. Видео

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова стала третьей в короткой программе на дебютном этапе Гран-при по фигурному катанию среди взрослых Skate Canada.

Трусова выступала первой из сильнейших и получила за чистый прокат оценку 74,40 балла, что на 7 баллов меньше, чем у захватившей лидерство японки Рики Кихиры. Александра Трусова выступала под музыку из сюиты «Пер Гюнт» норвежского композитора Эдварда Грига. Александра успешно исполнила двойной аксель, тройной флип, а также каскад тройной лутц — тройной риттбергер.

Произвольную программу фигуристки покажут 26 октября. Трусова заявила четыре четверных прыжка.

Видео короткой программы Александры Трусовой доступно на сайте Первого канала.