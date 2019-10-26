Бойкова и Козловский — первые на Skate Canada после короткой программы

В Келоуне (Канада) стартовал второй этап Гран-при по фигурному катанию Skate Canada. В турнире спортивных пар россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский занимают первое место после короткой программы.

Второе промежуточное место занял канадский дуэт Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (75,50), третьими стали россияне Евгения Тарасова и Владимир Морозов (73,57).



Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Canada. Келоуна, Канада

Спортивные пары. Короткая программа

1. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский (Россия) – 76.45.

2. Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро (Канада) – 75.50.

3. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия – 73.57.

4. Алекса Шимека-Книрим/Крис Книрим (США) – 71.28 .

5. Любовь Илюшечкина/Шарли Билодо (Канада) – 68.62 .

