Ханю выиграл короткую программу на Skate Сanada, Лазукин — шестой

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Сanada завершились соревнования мужчин в короткой программе.

Победу одержал представитель Японии Юдзуру Ханю. Судьи оценили его выступление в 109,60 балла. Второе место занял американец Камден Пулкинен, чей результат составил 89,05. Замкнул тройку лидеров канадец Нам Нгуен, который набрал после короткой программы 84,08 балла.

Российский фигурист Андрей Лазукин завершил прокат на шестом месте. Его результат составил 78,99 балла.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Сanada

Мужчины. Короткая программа.

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 109,60

2. Камден Пулкинен (США) — 89,05

3. Нам Нгуен (Канада) — 84,08

…

6. Андрей Лазукин (Россия) — 78,99.