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Ханю выиграл короткую программу на Skate Сanada, Лазукин — шестой

Ханю выиграл короткую программу на Skate Сanada, Лазукин — шестой
Другие / Фигурное катание 0

На втором этапе Гран-при по фигурному катанию Skate Сanada завершились соревнования мужчин в короткой программе.

Победу одержал представитель Японии Юдзуру Ханю. Судьи оценили его выступление в 109,60 балла. Второе место занял американец Камден Пулкинен, чей результат составил 89,05. Замкнул тройку лидеров канадец Нам Нгуен, который набрал после короткой программы 84,08 балла.

Российский фигурист Андрей Лазукин завершил прокат на шестом месте. Его результат составил 78,99 балла.

Фигурное катание. Второй этап Гран-при. Skate Сanada
Мужчины. Короткая программа.

1. Юдзуру Ханю (Япония) — 109,60
2. Камден Пулкинен (США) — 89,05
3. Нам Нгуен (Канада) — 84,08

6. Андрей Лазукин (Россия) — 78,99.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 2-й этап, Келоуна, Канада
Мужчины. Короткая программа
26 октября 2019, суббота. 03:42 МСК
Окончено
1
Юдзуру Ханю
Япония
109.60
2
Камден Пулкинен
США
89.05
3
Нам Нгуен
Канада
84.08
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