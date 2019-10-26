Ефимова поделилась огненным фото в купальнике с пляжа Малибу

Российская пловчиха, шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова поделилась фотографией с отдыха. 27-летняя спортсменка опубликовала в своём «инстаграме» фото, на котором позирует в купальнике, оповестив поклонников, что находится на знаменитых пляжах Малибу.

«На Малибу небо более голубое», — подписала фотографию Ефимова.

Запись можно посмотреть на официальной странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме»

Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Также Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди российских пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).

Ранее стало известно, что Ефимова пропустит чемпионат Европы на короткой воде, который пройдёт в Глазго с 4 по 8 декабря.