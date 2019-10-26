Трусова оценила свой дебют на этапе Гран-при Skate Canada

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова поделилась впечатлениями от дебюта на этапе Гран-при Skate Canada среди взрослых.
«Я довольна своим выступлением, но продолжу работать над вращениями и катанием. Надеюсь скоро сделать тройной аксель. Я долго ждала возможности соревноваться на взрослом уровне, и мне очень понравилось», — приводит слова Трусовой официальный сайт Международного союза конькобежцев.
Трусова (74,40) успешно справилась с технической стороной программы, но получила не самые высокие оценки за компоненты и в итоге заняла третье место, уступив японке Рике Кихире (81,35) и Ён Ю (78,22) из Южной Кореи.
Skate Canada, который проходит с 25 по 28 октября в Келоуне (Канада), стал для Трусовой первым этапом Гран-при среди взрослых.
В прошедшем сезоне 15-летняя спортсменка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, стала победительницей двух этапов юниорского Гран-при и серебряным призёром чемпионата России.
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