Трусова оценила свой дебют на этапе Гран-при Skate Canada

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова поделилась впечатлениями от дебюта на этапе Гран-при Skate Canada среди взрослых.

«Я довольна своим выступлением, но продолжу работать над вращениями и катанием. Надеюсь скоро сделать тройной аксель. Я долго ждала возможности соревноваться на взрослом уровне, и мне очень понравилось», — приводит слова Трусовой официальный сайт Международного союза конькобежцев.

Трусова (74,40) успешно справилась с технической стороной программы, но получила не самые высокие оценки за компоненты и в итоге заняла третье место, уступив японке Рике Кихире (81,35) и Ён Ю (78,22) из Южной Кореи.

Skate Canada, который проходит с 25 по 28 октября в Келоуне (Канада), стал для Трусовой первым этапом Гран-при среди взрослых.

В прошедшем сезоне 15-летняя спортсменка, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, стала победительницей двух этапов юниорского Гран-при и серебряным призёром чемпионата России.